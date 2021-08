[아시아경제 이지은 기자] 무장세력인 탈레반이 아프가니스탄의 정부를 사실상 장악한 가운데, 문재인 대통령이 공관원과 교민의 안전한 철수에 최선을 다하라고 지시했다.

16일 오전 문 대통령은 "아프가니스탄에 잔류한 공관원과 우리 교민들을 마지막 한 분까지 안전하게 철수할 수 있도록 최선을 다하라"고 관계당국에 지시했다.

최근 아프가니스탄 상황과 관련, 시시각각 보고를 받아 온 문 대통령은 "현지 상황을 신속하고 소상하게 국민들께 알리라"고도 말했다.

외교부는 최근 아프가니스탄 현지 상황이 심각해지면서 대사관의 잠정 철수가 결정됐으며, 공관원 대부분을 중동지역 제3국으로 철수시켰다고 밝혔다. 아직 현지에 남은 교민의 안전한 철수를 위해 대사와 약간 명의 공관원이 본부와 소통 중인 것으로 알려졌다.

