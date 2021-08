윤희숙 '어린이집 교사 1인당 아동 수 절반으로' 공약

[아시아경제 박철응 기자] 국민의힘 대선주자인 윤희숙 의원은 16일 어린이집 교사 1인당 아동 수를 절반으로 줄이겠다는 등 공약을 발표했다.

윤 의원은 "그간 보육인프라가 빠르게 확대됐지만 아직도 부실급식이나 아동학대, 안전사고 문제가 끊임없이 발생하고 있다. 이제는 질을 획기적으로 개선해야 할 때"라고 했다.

현재 교사 1인당 0세 아동 3명, 4세 20명 등을 기준으로 하는데 다른 선진국보다 훨씬 높은 데다 초과해서 운영하는 비율의 지역별 편차도 크다는 것이다.

또 육아휴직 급여를 현실화하고 기업의 대체인력을 지원해, 주변 눈치를 보는 중소기업 근로자와 소득 감소 걱정에 육아휴직을 사용하지 못하는 아빠들의 이용을 활성화하는 것이 중요하다고 했다.

육아휴직 급여는 통상임금의 90%, 월 상한액 200만원으로 확대하고, 아빠의 육아휴직 첫 3개월 동안에는 통상임금 100%(상한액 월 300만원)를 제공하겠다고 공약했다. 아빠 출산휴가는 20일로 늘리겠다고 했다.

이와 함께 취학 전 자녀의 돌봄서비스 비용을 세액공제 혜택을 받을 수 있도록 하고, 임금공시 제도를 도입해 노동시장의 정보 불균형을 해소하며, 불필요한 의혹과 직장 내 마찰을 해소하겠다고 했다.

민간기업의 성별, 근로형태, 직종ㆍ직급ㆍ직무, 학력, 근속연수별 임금수준을 기업공시에 포함하도록 하겠다는 것이다.

범죄예방 인프라 강화사업(CPTED)을 위해 연간 2000억 원, 향후 5년간 1조 원을 투입하겠다는 공약도 제시했다.

박철응 기자 hero@asiae.co.kr