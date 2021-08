메리 바라 GM 회장, CES 2022 기조연설자 선정

2년 연속 기조연설자 선정 "전동화 비전 보여줄 것"

[아시아경제 유제훈 기자] 한국GM은 메리 바라 제너럴모터스(GM) 회장 겸 최고경영자(CEO)가 내년 1월에 개최되는 국제전자제품박람회(CES) 2022의 기조연설자로 선정됐다고 16일 밝혔다.

메리 바라 회장은 내년 연설에서 전기차 대량 채택 비전과 계획을 재차 공유하면서, GM이 추구하는 기술과 전동화를 통해 어떤 방식으로 전 세계인들이 모빌리티를 경험할 수 있는 기회를 만들 것인지 등을 보여줄 계획이다.

메리 바라 회장은 지난 1월 열린 CES 2021에서도 기조연설자로 나서 GM의 '트리플 제로(배출, 충돌, 혼잡 제로)' 비전 실현을 위한 전 전동화와 모빌리티 전략에 대한 미래 청사진을 공유한 바 있다.

구체적으론 2025년까지 전기차 비중을 전체의 40%로 늘리는 한편, 전기차 및 자율주행차 개발에 270억 달러(이후 350억 달러로 확대)을 투자한다는 내용 등이 포함됐다. 또 자체 개발한 전용 전기차 플랫폼 '얼티엄'을 통해 오는 2025년까지 30개 전기차 모델을 글로벌 시장에 출시한단 계획도 담겼다.

한편 GM은 오는 2025년까지 100만대 이상 전기차 양산체계를 구축하기 위해 LG화학과 합작사 '얼티엄셀'을 설립하고 미국 오하이오주와 테네시주 두 지역에 배리 생산을 위한 대규모 합작공장을 건설한다. 또 22억 달러를 투입해 전기차 생산 전용 조립 공장인 '팩토리 제로'의 설립도 마무리 했다.

한국GM도 쉐보레의 첫 전기 SUV인 볼트EUV와 신형 볼트 EV를 선보이며 국내 전기차 시장 공략에 나섰다. 볼트 EUV의 1회 충전 주행거리는 403㎞, 볼트EV는 414㎞며 급속 충전시 1시간 만에 배터리 용량의 80%를 충전할 수 있다.

