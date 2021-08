'둥근 얼음' LG 얼음정수기냉장고, 7월 판매량 전월比 40% 이상 ↑

[아시아경제 정현진 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 150,500 전일대비 2,500 등락률 -1.63% 거래량 916,837 전일가 153,000 2021.08.13 15:30 장마감 관련기사 LG 올레드 에보, EISA '최고 프리미엄 올레드 TV' 선정스마트TV로 무료 콘텐츠를…'독점채널' 판 키우는 삼성-LGLG전자, 프라엘 초음파 클렌저 신제품 2종 출시 close 가 LG 디오스 얼음정수기냉장고 오브제컬렉션이 지난달 판매량이 전월보다 40% 이상 늘면서 인기를 끌고 있다고 16일 밝혔다.

이 제품은 원형(圓形) 얼음인 크래프트 아이스 기능을 갖춘 제품으로 미국, 캐나다 등 해외에 먼저 선보여 큰 인기를 얻었으며 지난 4월 국내 냉장고에 처음으로 탑재한 제품을 출시했다. LG 디오스 얼음정수기냉장고 오브제컬렉션의 크래프트 아이스는 약 50㎜ 지름의 둥근 형태의 얼음으로 호텔 라운지나 바 등에서 쓰이는 고급스러운 얼음을 집에서도 즐길 수 있도록 만들어졌다.

LG전자 관계자는 "이 제품이 지난달 한달 동안 판매된 LG전자 얼음정수기냉장고 가운데 절반 이상을 차지할 정도로 인기"라고 설명했다.

LG 디오스 얼음정수기냉장고 오브제컬렉션은 업그레이드된 3단계 안심정수필터와 UV LED로 출수구를 주기적으로 99.99% 자동 살균하는 UV나노 기능 등이 갖춰진 제품이다. 또 고객이 케어솔루션 서비스에 가입하면 케어솔루션 매니저가 3개월마다 방문해 필터를 교체하고 물이 흐르는 내부의 관을 고온으로 살균하는 등 전문적으로 관리해준다.

H&A사업본부 키친어플라이언스사업부장 윤경석 부사장은 "LG전자 프리미엄 냉장고에서만 경험할 수 있는 원형 얼음과 오브제컬렉션 디자인의 차별화된 가치를 더 많은 고객이 경험할 수 있도록 할 것"이라고 말했다.

