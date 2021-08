최재형, 이재명 저격…"경기도는 도민 것, 대권도구 아냐"

[아시아경제 금보령 기자] 이재명 경기도지사가 3차 재난기본소득을 지급하기로 한 것을 두고 국민의힘 대권주자인 최재형 전 감사원장이 비판에 나섰다.

최 전 감사원장은 14일 페이스북을 통해 "경기도는 도민을 위한 자치단체이지 이 지사의 공약을 홍보하는 조직이 아니다"라고 밝혔다.

최 전 원장은 "경기도민은 이 지사에게 경기도를 그의 대권 욕망을 이루기 위한 도구로 적극 이용하라고 권한을 위임한 적이 없다"며 "그러나 이 지사는 도정 권력 사유화를 통해서 경기도를 자신의 대선 캠프처럼 활용하고 있다. 공무원을 자신의 선거운동원처럼 쓰고 있다"고 꼬집었다.

이어 그는 "경기도는 이 지사의 대표 공약인 기본소득 홍보에 34억원을 들여서 해외까지 전파하고 있다"며 "경기도는 이에 대한 문제 제기에 언론사별 집행 내역 등 구체적인 내용을 밝히지 않고 도민의 알 권리를 철저히 무시하고 있다"고 말했다.

최 전 원장은 재난지원금에 대해서도 비판의 목소리를 높였다. 이 지사는 전일 정부의 5차 재난지원금 지급대상에서 제외된 소득 상위 12%를 포함해 모든 경기도민에게 재난지원금을 지급하겠다고 밝힌 바 있다.

이에 최 전 원장은 "대통령과 정부여당, 국회의 합의까지 깡그리 무시하는 독단적인 매표 행위"라며 "이렇듯 철저히 제 마음대로 도정을 사유화하는 사람이 국정 운영을 담당하는 것은 상상조차 두려운 일이다. 이런 분이 대통령이 된다면 온 국민을 분열시켜 권력을 유지한 문 대통령의 시즌 2가 될 것이 분명하다"고 강조했다.

최 전 원장은 '맛 칼럼니스트' 황교익씨가 경기도 산하 기관인 경기관광공사 사장에 내정된 것에 대해서도 지적했다. 그는 "이 지사는 국민 세금으로 급여를 챙겨갈 공무원 자리도 자신의 '형수 욕설'을 옹호한 인사에게 나눠주겠다고 한다. 경기도 관광공사 사장이 이 지사 변호인에게 나눠줄 전리품인가"라며 "경기도가 이 지사의 것인가. 나라도 당신 것으로 만들려고 대선에 출마했나"라고 했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr