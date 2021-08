[아시아경제 김진호 기자] 국민의힘 대권 주자인 홍준표 의원은 14일 "검찰 중심의 수사 기능을 국가수사국 중심으로 개편하겠다"고 밝혔다.

홍 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "(경찰청 내) 국가수사본부를 경찰로부터 독립시켜 국가수사국으로 개편하겠다"며 "미국 FBI(연방수사국)식으로 만들어 모든 수사 기능을 통일하겠다"고 말했다.

홍 의원은 또 "고위공직자 범죄수사처(공수처)는 폐지하고 검찰은 공소유지를 위한 보완수사 기능만 하게 하겠다"며 " 정치검찰 때문에 혼란스러웠던 만큼 선진국 시대에 걸맞게 국가 사정기구를 개편하겠다"고 했다.

