[아시아경제 김진호 기자] 미국 정부가 제공하는 존슨앤드존슨사의 코로나19 얀센 백신 40만회분이 광복절인 15일 우리나라에 도착한다.

주한 미대사관은 14일 "얀센 백신 40만회분을 우리의 가까운 동맹국이자 파트너국인 한국에 제공한다"고 밝혔다.

미 대사관은 "지난 5월 21일 바이든-문재인 대통령 한미정상회담 중 약속됐던 분량의 두 배인 101만 회분이 6월 5일 도착했다"며 "이번 공여는 그 이후 올해의 두번째 대규모 백신 제공"이라고 설명했다.

한편 질병관리청은 지난 13일 미국이 제공하는 얀센 백신 40만회분과 앞서 도입된 직계약분 10만회분을 합쳐 총 50만회분을 재소자와 항해종사자 등에 접종할 계획이라고 밝힌 바 있다.

