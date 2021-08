[아시아경제 김봉수 기자] 국가과학기술연구회은 13일 서울 과학기술회관에서 개최된 제156회 임시이사회에서 한국전기연구원(이하 전기연) 신임 원장에 명성호 현 책임연구원을 선임했다.

명 신임 원장은 1981년 서울대 전기공학과를 졸업한 후, 동 대학원에서 전기공학 석사(1983년) 및 박사(1996년) 학위를 취득했다. 1985년부터 현재까지 전기연 연구원으로 재직하며 연구부원장, 시험부원장, 미래전략실장, 차세대전력망연구본부장 등을 역임했다. 임기는 3년이다.

한편 한국전기연구원은 전력 및 전기 관련 연구개발 및 성과확산, 시험?인증 서비스 제공 등을 통해 국가 전력 및 전기산업 발전에 기여함을 목적으로 1976년에 설립된 국가과학기술연구회 소관 정부출연연구기관이다.

