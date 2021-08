[아시아경제 김진호 기자] 금융당국이 금융감독원을 사칭한 개인정보 탈취 보이스피싱 및 사기문자 신고가 급증하고 있어 소비자경보를 발령한다고 13일 밝혔다.

금감원에 따르면 전날 오후부터 약 3시간 동안 71건이 넘는 신고가 접수됐다. 해당 문자는 금감원에 계좌가 신고됐다고 홈페이지 주소 클릭을 유도하는 것으로 알려졌다. 주소를 클릭하면 휴대폰 번호 등 개인정보를 입력하고 피해자 몰래 악성앱이 설치되는 구조다.

이후 사기범들은 동 정보를 활용해 피해자 명의로 휴대폰을 개통하거나 비대면 계좌개설 및 대출신청 등을 통해 자금을 편취하게 된다.

금감원은 최근 정부기관이나 금융사를 사칭한 사기문자가 무차별적으로 확산하고 있다며 각별한 주의를 당부했다. 아울러 금감원은 어떠한 이유로도 개인정보 입력 등을 요구하는 문자를 발송하지 않는다고 강조했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr