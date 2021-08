태권도진흥재단·강원도체육회, '태권도 발전' 업무 협약

국기 태권도 진흥 및 보급·연계 프로그램 공동 개발

[아시아경제 라영철 기자] 태권도진흥재단과 강원도체육회가 12일 국기 태권도 발전 등을 위한 업무 협약을 맺었다.

이날 강원도 체육회관에서 열린 업무 협약식에서 양 측은 국기 태권도 진흥 및 보급을 위한 협력과 상호 연계할 수 있는 프로그램 공동 개발과 지원 협력 등을 약속했다.

양희구 강원도체육회장은 "춘천시는 별도의 태권도 관련 조직도 갖추고 있는 등 강원도와 도체육회는 태권도 발전에 협조하겠다"라며 태권도진흥재단의 관심과 지원을 희망했다.

이에 오응환 태권도진흥재단 이사장은 "국기 태권도 활성화를 위한 강원도를 포함한 전국 태권도장과 지도자 지원 방안을 마련하겠다"고 밝혔다.

협약식에는 오응환 태권도진흥재단 이사장과 양희구 강원도체육회장, 김상만 인제군의회 의장 등이 참석했다.

