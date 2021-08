나스미디어, 2분기 영업이익 80억… 전년比 43%↑

[아시아경제 구은모 기자] KT그룹의 디지털 미디어렙 나스미디어 나스미디어 089600 | 코스닥 증권정보 현재가 39,900 전일대비 300 등락률 -0.75% 거래량 69,761 전일가 40,200 2021.08.12 15:30 장마감 관련기사 나스미디어, 2분기 영업이익 80억원…전년동기대비 42.5%↑5G순항에 마케팅 부담↓…통신사 2Q 실적 '맑음'OTT 'KT시즌' 독립…'디지코' 향한 구현모 뚝심[차민영의 포스트IT] close 가 12일 2분기 잠정실적을 발표했다.

나스미디어의 올해 2분기 연결 기준 영업이익은 80억원으로 지난해 같은 기간보다 43% 증가한 것으로 집계됐다. 같은 기간 매출액은 295억원으로 15% 늘었다. 별도 기준 역시 매출 201억원, 영업이익 74억원으로 전년 동기 대비 각각 10%, 22% 증가했다.

2분기에는 광고시장 회복과 사회적 거리두기 연장으로 디지털 마케팅이 활발해지며 온라인 광고가 고성장했다. 온라인DA(Display AD)의 경우, 주요 대형광고주의 취급고 증가와 함께 신규 광고주가 다수 유입되며 주요 매체 판매 호조가 지속됐다.

전년도 부진했던 온라인SA(Search AD)도 턴어라운드 되며 큰 폭으로 성장했다. 모바일플랫폼 광고 또한 신규 플랫폼 출시와 퍼포먼스형 광고 성장으로 실적 증가에 힘을 보탰다.

또한, KT와 제휴를 통해 1분기 출시 이후 폭발적인 성장세를 보여주고 있는 문자 기반 커머스 사업인 케이딜(K-Deal)은 빅데이터 분석과 상품 경쟁력 강화를 통해 고객 니즈 맞춤형 커머스 플랫폼으로 입지를 굳혀나가고 있어 나스미디어의 성장세가 어디까지 이어질지 시장의 기대가 커지고 있다.

나스미디어 관계자는 “이번 2분기에는 코로나19이후 침체됐던 광고시장이 회복되면서 높은 매출과 영업이익을 기록했다”며 “향후 본격화될 어드레서블TV 광고의 판매가 디지털방송 광고의 새로운 성장 모멘텀이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

