보성군 벌교읍, 살기 좋은 마을 만들기 복지욕구조사 실시

마을복지600 설문조사

[보성=아시아경제 호남취재본부 박천석 기자] 전남 보성군(군수 김철우) 벌교읍행정복지센터에서 ‘마을복지 600계획’으로 주민의견수렴을 위한 욕구조사를 오는 30일까지 실시한다고 12일 밝혔다.

벌교읍행정복지센터는 복지 체감도를 높이고 더 살기 좋은 우리 마을을 만들기 위해 주민이 주인공이 되어 자체적으로 해결 가능한 소규모 의제에 대하여 지역자원 및 욕구조사, 세부추진계획, 실행 방법 등 전 과정에 주민이 직접 참여해 마을 복지 계획을 수립한다.

조사 항목은 3가지로 주민들을 대상으로 이뤄지며 ▲우리 마을에서 가장 도움이 필요한 이웃은? ▲우리 마을에서 가장 먼저 해결되어야 할 문제는 무엇일까? ▲어려운 이웃에게 가장 필요한 것은 무엇일까요? 라는 내용이다.

복지욕구조사는 벌교읍행정복지센터를 방문한 주민들이 참여할 수 있으며, 조사 결과는 내년도 ‘마을복지600계획’수립을 위한 기초자료로 활용될 예정이다.

선남규 벌교읍장은 “벌교읍민이 주인이 되는 진정한 주민자치 실현으로 모두가 행복한 살기 좋은 벌교읍 만들기 위한 마을복지600 주민욕구조사에 주민여러분의 적극적인 참여를 당부드린다”라고 말했다.

보성=아시아경제 호남취재본부 박천석 기자 kun5783@asiae.co.kr