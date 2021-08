[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 12일 오전 6시 14분께 경남 김해의 한 아파트 화단에서 80대 부부가 숨진 채 발견됐다.

현장에는 '가족에게 미안하다'는 내용이 담긴 유서가 발견됐다.

남편 A씨는 장기간 지병을 앓아 온 것으로 알려졌다.

경찰은 노부부가 극단적인 선택을 한 것으로 보고 유가족 등을 상대로 정확한 경위를 조사하고 있다.

