[갤럭시Z 언팩]최초, 최초…노트 대신 '100만원대' 폴더블 앞세운 삼성(종합)

[아시아경제 조슬기나 기자]"폴더블폰이 스마트폰의 새 주류가 될 것이다."

삼성전자가 11일 밤 개최한 ‘삼성 갤럭시 언팩 2021’은 기존 바(Bar) 형태의 스마트폰시장이 포화에 이른 상태에서 ‘폴더블’이라는 새 이정표, 새 표준을 제시하는 일종의 선포 자리였다. 수년 간 하반기 언팩의 주인공이었던 ‘갤럭시 노트’ 시리즈는 보이지 않았다. 대신 삼성전자는 S펜·방수기능 등 폴더블 최초 기술을 대거 적용한 3세대 폴더블 스마트폰 ‘갤럭시 Z폴드3’ ‘갤럭시 Z플립3’를 전면에 내세웠다.

프리미엄 시장에서는 애플, 중저가 시장에서는 샤오미의 공세에 밀리는 위기 상황에서 폴더블로 새 판을 짜고, ‘퍼스트 무버’로서 혁신 리더십까지 이어가겠다는 전략이다. 무대 위에 오른 ‘Mr.폴더블’ 노태문 삼성전자 무선사업부장(사장)은 "갤럭시로 삶이 열린다(Life opens up with Galaxy)"고 거듭 자신감을 표했다.

◆노트 대신 폴더블…내구성 강화하고 S펜·UDC 등 최초 지원

이날 언팩의 주인공은 단연 Z폴드3·Z플립3다. 3세대 폴더블폰 소개를 담당한 코너 피어스 삼성전자 영국법인 모바일 총괄(부사장)은 "한번 넓은 디스플레이 경험하면 다시는 돌아가고 싶지 않을 것"이라고 강조했다. 전작에서 문제점으로 꼽혀온 내구성, 사용성, 가격대까지 대폭 개선했다는 설명이다.

특히 삼성전자는 Z폴드3·Z플립3의 출고가를 전작 대비 약 40만원씩 낮추며 그간 진입 장벽으로 꼽혀온 가격 장벽도 허물었다. Z폴드 시리즈 최초로 첫 100만원대에 판매된다. 이제 폴더블폰 간의 경쟁이 아닌 ‘아이폰13’(가칭) 등 플래그십 스마트폰과의 경쟁까지 노려볼 만한 가격대다.

폴더블 최초 기능들도 대거 적용됐다. Z폴드3는 고객들의 요청에 따라 노트 시리즈의 대표 기능인 S펜을 폴더블 최초로 지원한다. 또한 스마트폰 화면에 카메라 구멍이 보이지 않는 언더디스플레이카메라(UDC)가 첫 탑재돼 풀 스크린을 구현했다. Z폴드3·Z플립3 모두 수심 1.5m에서 30분간 견딜 수 있는 IPX8 등급의 방수기능도 최초로 적용됐다.

내구성도 강화됐다. 폴더블폰의 단점으로 거론됐던 힌지 문제를 개선해 먼지나 외부 입자들로부터 안전성을 높였다. Z플립3는 커버 디스플레이의 크기를 전작보다 4배 키워 메시지 확인, 삼성페이 결제 등이 가능하도록 사용성도 높였다.

◆혁신 리더십 선언…“왜 접는 폰이냐” 답변 내놨다

이는 폼팩터시장에서 혁신 리더십을 이어가겠다는 삼성전자의 선언이나 다름없다. 중국 제조사들의 노골적인 ‘카피캣+저가’ 공세에 대응하는 동시에, 아직 폴더블폰을 출시하지 않은 애플과의 미래 폼팩터 경쟁에서 시장을 선점하겠다는 속내도 읽힌다. 전체 스마트폰 매출의 70%를 차지하는 5G시장에서 가장 먼저 단말기를 출시하고도 애플에 주도권을 빼앗긴 굴욕을 반복하지 않겠다는 의지인 셈이다.

시장조사업체 스트래티지 애널리틱스(SA)에 따르면 글로벌 폴더블폰시장은 2020년 220만대에서 2023년 3700만대까지 급성장이 기대된다. 아직 전체 시장에서 비중은 미미하나, 향후 삼성전자가 리더십을 주도할 여건을 충분히 갖췄다는 평가다. 삼성전자가 매 시리즈별 누적 판매량이 1000만대 규모인 노트 시리즈를 올해 출시하지 않는 강수까지 두며 폴더블폰에 올인한 데는 이 같은 확신이 존재한다. 앞으로도 삼성전자는 폴더블 시장에서 몸값을 낮추고 신제품의 혁신 기술력으로 앞서나가는 투트랙 전략으로 대응할 것으로 예상된다.

노 사장 역시 이날 언팩에서 제품 자체보다, 폴더블폰에 담긴 갤럭시 생태계와 리더십을 강조했다. 방탄소년단(BTS)의 슈가가 편곡한 버전의 갤럭시 시그널 음악 '오버 더 호라이즌'을 배경으로 무대에 등장한 그는 현 상황을 ‘개방성의 시대’라고 정의하며 "Z시리즈는 이러한 삼성의 노력이 담긴 제품"이라고 언급했다. 경쟁자인 애플, 샤오미, 구글 등과도 협업, 개방하며 퍼스트 무버로서 글로벌 스마트폰 1위 리더십을 지켜가겠다는 선언이다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr