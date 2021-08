5G 가입자 1600만 시대…통신 4사 설비투자는 역행

2021년 연간 가이던스도 작년만 못해

SKT·KT, 유지…LG유플, 감소 전망

통신업계 "작년 이례적 대규모 투자한 것"

5G 가입자 순증에 ARPU 1~3% 늘어

신형 5G 플래그십폰 호재 대기

[아시아경제 차민영 기자] 5G 서비스 이용자 1600만명 시대가 열렸지만 통신사들의 5G망 포함 설비투자(CAPEX)는 전년보다 19% 감소한 것으로 나타났다. 계절성 요인을 감안해도 연 단위 투자 규모 역시 전년보다 적을 전망이다.

12일 업계에 따르면 SK텔레콤과 SK브로드밴드, KT, LG유플러스 등 4사의 CAPEX 총합은 2조8000억원 수준이다. 이는 전년 동기의 3조4400억원 대비 18.6% 줄어든 규모다.

SK텔레콤과 SK브로드밴드는 올 상반기 1조696억원을 집행해 전년 동기보다 27.2% 줄어든 규모를 기록했다. 무선통신을 전담하는 SK텔레콤만 떼놓고 봐도 8480억원으로 전년보다 30.7% 줄었다. KT는 10.7% 줄어든 8641억원을 기록했다. LG유플러스는 13.7% 줄어든 8633억원을 집행했으며, 이 중 무선네트워크 부문이 3568억원으로 31.4% 줄었다.

통신업계는 계절적 요인이 큰 만큼 하반기로 갈수록 CAPEX가 늘 것이란 설명이다. 실제 CAPEX는 1분기에서 4분기로 갈수록 규모가 늘어나는 경향이 있다. 작년의 경우 상반기 코로나19 속 정부 독려로 조기 투자에 힘이 실리면서 상반기에 투자가 조기 집행됨에 따라 올해 역기저 효과가 두드러졌다는 분석도 나온다. 통신업계 관계자는 "작년은 경기 활성화를 위해 이통사가 이례적으로 대규모 투자를 한 것"이라고 해명했다.

하지만 연간 단위로 보면 문제가 뚜렷하다. SK텔레콤과 KT가 예년 수준을 유지하는 가운데 LG유플러스가 전년보다 줄어든 CAPEX 투자를 단행할 계획이다. 이혁주 LG유플러스 최고재무책임자(CFO)는 작년 4분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "전년에 이어 5G 설비투자가 많이 감소할 것으로 예상된다"고 공표했다.

지난 6월 말 기준 국내 5G 가입자가 1600만명을 돌파한 현재 이통사들이 통신망 품질 투자에 더 적극 나서야 한다는 지적도 나온다. 아직 5G 보급률이 3사 모두 30% 초반대라는 점에서 가입자 순증 추세는 지속될 전망이다. 올 하반기 삼성전자와 애플 등의 신형 플래그십 스마트폰 출시, 메타버스·증강현실(AR)·미디어 콘텐츠 등은 5G 서비스 확대 측면에서 강력한 호재다.

통신업계의 주요 이익 지표인 가입자당평균매출(ARPU) 역시 3사 모두 전년 대비 증가했다. 2분기 ARPU를 보면 SK텔레콤은 3만446원, KT는 3만2342원, LG유플러스는 3만802원으로 집계됐다. 전년 대비 1~3% 늘어난 수준이다.

내년 CAPEX를 확대할 가능성도 지금으로선 낮아 보인다. SK텔레콤은 2분기 실적 컨퍼런스콜에서 "5G 커버리지 확대를 위해 투자는 계속 진행될 것이나 5G 공동망 투자를 통해 투자 비용 효율화를 달성할 것"이라고 밝혔다. KT는 "연간 기준 지난해 CAPEX 가이던스를 유지할 것"이라고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr