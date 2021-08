합천 역대영재팀 VS 여자정상 연승대항전 우승 시상식 개최

합천 역대 영재팀 2연패 달성

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 11일 군청 2층 소회의실에서 2021 합천 역대영재 vs 여자정상 연승대항전 시상식을 했다.

시상식에는 문준희 군수, 배몽희 군의회의장, 김해은 체육회장, 박상곤 바둑협회 부회장, 안동환 바둑협회 이사, 정민화 바둑협회 전무이사 등이 참석해 대회 2연패에 성공한 역대영재팀 선수단을 축하했다.

2019년 막이 오른 합천 역대영재 vs 여자정상 연승대항전은 여자 정상팀이 초대 챔피언에 오른 데 이어 지난해 역대 영재팀의 우승으로 전적 1:1을 기록한 채 지난 6월 28일 합천 청와대 세트장에서 조승아 3단과 이연 3단의 대결을 시작으로 세 번째 막을 올렸다.

여자 정상팀은 조승아 3단이 2연승을 거두며 앞서갔지만 역대영재팀의 세 번째 주자로 나선 문민종 4단이 조승아 3단을 비롯해 오정아 5단, 김혜민 9단, 김채영 6단, 오유진 7단 등 쟁쟁한 여자 정상팀 선수들에게 파죽의 5연승을 거두며 종합전적 5승 2패로 대회 2연패를 확정 지었다.

막판 5연승으로 역대영재팀 2연패에 결정적인 수훈을 세운 문민종 4단은 “편안하게 임하려고 했던 게 좋은 결과로 이어졌다”며 “앞으로 더 좋은 모습을 보여드리겠다”고 우승 소감을 전했다.

문 군수는 인사말을 통해 “본 대회가 회를 거듭할수록 널리 알려지고 발전하고 있다”며 “영재 남자 선수들의 단체전 우승을 축하드리며, 문민종, 이연 선수 영재 최강전 우승, 준우승 또한 진심으로 축하한다”고 전했다.

