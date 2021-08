[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)이 지난 10일 제76주년 광복절을 맞아 나라를 위해 헌신한 선열에 대한 존경과 감사의 마음을 전하고자 독립유공자 유족 5세대를 방문해 위로했다.

11일 군에 따르면 이날 김 군수는 대한민국의 국권회복을 위해 헌신하신 순국선열에 대한 감사와 존경의 뜻을 담아 위문금을 전달했다.

김준성 군수는 “독립유공자의 헌신과 희생이 있었기에 오늘날의 대한민국이 있으며 그 뜻을 군민과 함께 항상 상기하고 가슴에 새겨 나라사랑의 소중함을 널리 알릴 수 있도록 적극 노력 하겠다”고 말했다.

영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자 leejs7879@asiae.co.kr