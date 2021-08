반려동물산업 시장 잡는다 … 영남이공대, 대구·경북 수의사회와 반려동물케어 전문가 양성

교육프로그램 개발·현장실습 통한 경쟁력 확보

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 영남이공대와 대구·경북수의사회가 손잡고 반려동물케어 전문가 양성 과정을 운영한다.

영남이공대학교는 지난 10일 대구와 경북 수의사회와 반려동물케어 전문가 양성을 위한 산학협약을 체결했다고 11일 밝혔다.

협약은 각 기관이 보유하고 있는 역량과 자원을 활용해 반려동물 산업시장에서 요구하는 반려동물케어 전문인력을 육성하고자 마련됐다.

영남이공대학교 이재용 총장을 비롯한 보직교수들과 대구시 수의사회 박준서 회장, 경상북도 수의사회 박병용 회장 등 주요 관계자가 참석해 협약식을 했다.

협약에 따라 △동물보건 분야 교육과정 개발 및 정보교환 △학술적 교류 활동 협력 △임상실습 및 취업 지원 협력 △동물보건 및 복지활동 공동 참여 △기타 각 기관의 발전을 위한 협력 등을 진행한다.

이재용 총장은 “반려동물케어과는 반려동물산업 시장의 확대로 높아지는 전문가 수요에 맞춰 현장 맞춤형 인재를 양성하고자 신설했다”며 “전문 지식과 기술을 갖춘 경쟁력 있는 반려동물케어 전문가를 배출하겠다”고 말했다.

영남이공대학교는 최신 트렌드와 학생 중심 교육에 맞춰 2022학년도에 웹툰과, 더모델즈과, 시네마스쿨, 해외사무행정취업과, 글로벌외식산업과, 패션라이브커머스과, 반려동물케어과, 스포츠재활·운동관리과, 청소년복지상담과, 노인요양시설창업과, 스마트팩토리과 등 총 11개과를 신설한다.

교육은 실습 위주로 진행되며, 현장 중심의 전문직업기술교육을 통해 전문화된 직업인을 양성한다는 계획이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr