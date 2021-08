문재인 대통령 임명 마지막 대법관 후보로 오경미 판사 제청돼

[아시아경제 최석진 법조전문기자] 오는 9월 퇴임하는 이기택 대법관 후임 후보에 오경미 광주고등법원 전주재판부 부장판사(52·사법연수원 25기)가 최종 선정됐다.

오 부장판사가 대법관에 임명되면 김명수 대법원장이 제청하고 문재인 대통령이 임명하는 마지막 대법관이자 10번째 대법관이 된다.

대법원은 김 대법원장이 헌법 제104조 2항에 따라 대법관후보추천위원회가 추천한 3명의 신임 대법관 후보 중 오 부장판사를 문 대통령에게 임명제청했다고 11일 밝혔다.

앞서 대법관후보추천위는 오 부장판사와 손봉기 전 대구지방법원장(55·22기), 하명호 고려대 법학전문대학원 교수(52·22기) 등 3명을 후보로 추천한 바 있다.

전북 익산 출신의 오 부장판사는 익산 이리여고와 서울대 사법학과를 졸업했다. 1993년 제35회 사법시험에 합격한 뒤 사법연수원을 수료하고 1996년 서울지법 판사로 임관했다.

이후 ▲서울지법 남부지원 판사 ▲창원지법 판사 ▲부산지법 판사 ▲법원도서관 조사심의관 ▲사법연수원 교수 ▲부산지법 부장판사 ▲서울고법 고법판사 ▲광주고등법원 고법판사 ▲서울고등법원 고법판사를 거쳐 올해 2월부터 광주고법 전주재판부 부장판사를 맡고 있다.

대법원은 "대법원장은 후보자 중 사법부 독립과 국민의 기본권 보장에 대한 의지, 사회적 약자 및 소수자 보호에 대한 확고한 신념 등 대법관으로서 갖추어야 할 자질을 갖췄을 뿐만 아니라 합리적이고 공정한 판단능력, 폭넓은 법률지식 등 뛰어난 능력을 겸비하였다고 판단한 오 부장판사를 임명제청했다"고 밝혔다.

문 대통령이 오 후보자에 대한 임명동의안을 국회에 제출하면 국회 인사청문회를 거쳐 임명까지 통상 1개월여 정도가 걸린다.

