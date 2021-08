방문진 9인 이사 신규선임…감사는 박신서 전 방심위원

방통위 11일 제33차 전체회의 개최

경인방송 최대주주에 서울미래포럼

[아시아경제 차민영 기자] 방송통신위원회는 11일 제33차 전체회의를 열고 MBC 대주주 방송문화진흥회(방문진) 이사 9명과 감사 1명 임명을 의결했다고 밝혔다.

신임 이사는 강중묵·권태선·김기중·김도인·김석환·박선아·윤능호·임정환·지성우 등 9명이다. 감사는 박신서 전 방송통신심의위원회 위원이 맡는다.

방통위는 이달 4일 방문진 이사 면접대상자로 선정한 후보자 22명 중 상임위원들의 무기명 투표를 통해 9명을 이사로 선임했다고 설명했다.

신임 이사와 감사의 임기는 3년이다. 방문진 이사장은 '방송문화진흥회법'에 따라 이사회에서 호선으로 정해진다.

한편, 방통위는 이날 ㈜서울미래포럼에 대해 경인방송 최다액출자자 변경을 승인했다. 다만, 방송의 소유-경영 분리 보장을 위해 독립된 사외이사 선임 확대 등 변경 승인 조건을 부여했다.

심사를 맡았던 김효재 상임위원은 "경인방송은 인천지역과 경기 일부 커버하는 소규모 지역 라디오방송인데 작년 코로나19 등으로 매출이 47억원으로 떨어졌다"며 "서울미래포럼의 실질적 대표자인 조동성씨와 민천기씨 의견을 청취했고 지역 라디오 방송이 지역에 이바지하고자 하는 결의를 확인했다"고 설명했다.

