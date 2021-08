정의선, 양궁팀에 통큰 포상 "안주하지 않는 양궁에 찬사"

3관왕 안산 선수에 7억등 선수들에 억대 포상

신기록 수립과 국민에 준 기쁨 격려 차원에서 통큰 보상 결정

[아시아경제 이창환 기자] 현대자동차그룹이 올해 도쿄올림픽에서 금메달 4개를 획득한 양궁 국가대표 선수단에게 억원대의 통 큰 보상을 지급한다. 정의선 현대차그룹 회장은 우리 양궁 대표팀이 세계 최강을 이어갈 수 있도록 최선의 지원을 지속할 것을 약속했다.

현대차그룹은 양궁 국가대표 선수단을 축하하는 ‘2020 도쿄대회 대한민국 양궁 대표팀 환영회’를 대한양궁협회와 10일 화상으로 개최했다고 밝혔다.

정 회장은 환영사에서 "집중력을 잃지 않고 흔들림 없이 훈련에 매진한 선수들과 선수들을 가장 가까이에서 격려하며 훈련 일정을 차질 없이 소화해 낸 박채순 총감독 이하 모든 관계자분께 깊은 감사의 말씀을 드린다"고 밝혔다.

그는 "대한민국 양궁이 도쿄대회에서 거둔 쾌거에 우리 국민들이 한마음으로 기뻐하고, 해외에서도 찬사를 아끼지 않았다"면서 "이는 투명한 협회 운영과 공정한 선수 선발이라는 두 가지 변함없는 원칙을 기반으로, 최고의 자리에 올랐음에도 더 높은 곳을 향해 끊임없이 도전하고 혁신하는 대한민국 양궁에 대한 찬사일 것"이라고 말했다.

이어 "저와 현대차그룹도 대한민국 양궁의 영광스러운 역사가 길이 이어질 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다"고 약속했다.

대한양궁협회는 개인전 금메달에 3억원, 단체전 금메달에는 2억원을 포상금으로 책정했다. 3관왕 안산 선수가 7억원, 2관왕 김제덕 선수가 4억원, 오진혁·김우진·강채영·장민희 선수가 각각 2억원을 지급받는다.

이들 6명에게는 본인의 선택에 따라 올해 출시된 전기차인 현대차 아이오닉 5, 기아 EV6 또는 프리미엄 스포츠유틸리티차량(SUV) 제네시스 GV70 중 1대가 증정된다. 또한 국가대표 선수 6명과 지도자, 지원 스태프, 상비군, 양궁협회 임직원 모두에게는 제주 여행권이 제공된다.

현대차는 양궁 대표팀이 여러가지 위기와 변수를 극복하고 여자 단체전 9연패, 남자 단체전 2연패, 혼성 단체전 첫 금메달, 한국 하계대회 첫 3관왕 등 세계 양궁사에 길이 남을 기록을 수립한 점이 포상에 반영됐다고 설명했다.

장기간 이어진 코로나19 확산으로 지친 국민들에게 희망과 위로를 선물한 감사의 의미도 담겼다. 동시에 한국양궁의 또 다른 미래를 준비하고 더 큰 목표에 도전하는 동기부여가 될 것으로 기대했다.

