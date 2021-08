현대모비스, 모빌리티 SW 인재 발굴 '알고리즘 경진대회'

올해부터 일반인 대상 경진대회로 참가범위 확대

[아시아경제 유제훈 기자] 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 270,000 전일대비 1,000 등락률 -0.37% 거래량 40,224 전일가 271,000 2021.08.11 10:06 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인 매수세에 3230선 마감...반도체株 급등글로벌 500대 기업, 韓 15개…삼성전자 15위외국인, 2주 연속 '팔자'…2조원 넘게 순매도 close 는 미래 모빌리티 분야 소프트웨어(SW) 개발 촉진 및 관련 인재 발굴을 위해 '2021 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 270,000 전일대비 1,000 등락률 -0.37% 거래량 40,224 전일가 271,000 2021.08.11 10:06 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인 매수세에 3230선 마감...반도체株 급등글로벌 500대 기업, 韓 15개…삼성전자 15위외국인, 2주 연속 '팔자'…2조원 넘게 순매도 close 알고리즘 경진대회'를 개최한다고 11일 밝혔다. 참가접수는 오는 25일까지며, 코딩 테스트 전문 플랫폼 '프로그래머스' 홈페이지에서 가능하다.

현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 270,000 전일대비 1,000 등락률 -0.37% 거래량 40,224 전일가 271,000 2021.08.11 10:06 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인 매수세에 3230선 마감...반도체株 급등글로벌 500대 기업, 韓 15개…삼성전자 15위외국인, 2주 연속 '팔자'…2조원 넘게 순매도 close 는 지난 2019년부터 소프트웨어 중심의 연구개발 문화 확산을 위해 사내 직원을 대상으로 경진대회를 개최해 왔다. 올해부터는 미래 모빌리티 분야 소프트웨어 개발 저변을 확대하기 위해 일반인에게도 문호를 개방했다. 이에 따라 이번 대회엔 만 18세 이상으로 코딩과 프로그래밍에 관심이 있는 사람이라면 누구나 별도의 제한 없이 참여 할 수 있다.

대회는 4가지 컴퓨터 프로그래밍 언어(C, C++, JAVA, PYTHON)를 이용해 제한 시간 내 문제를 풀고 소스코드를 제출하는 방식이다. 오는 27일엔 예선을 진행하며 상위 50명에게 본선 진출 기회가 주어진다. 본선은 다음달 3일에 치러진다. 예선과 본선 일정 모두 코로나19 상황을 감안해 온라인으로 진행된다.

본선 진출자 전원에겐 약 1억원의 상금이 전달된다. 본선 1등(1명)은 기아 K5, 2등(2명) 1000만원, 3등(4명) 500만원, 4등(10명) 100만원, 5등(33명) 50만원이다. 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 270,000 전일대비 1,000 등락률 -0.37% 거래량 40,224 전일가 271,000 2021.08.11 10:06 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인 매수세에 3230선 마감...반도체株 급등글로벌 500대 기업, 韓 15개…삼성전자 15위외국인, 2주 연속 '팔자'…2조원 넘게 순매도 close 관계자는 "미래 모빌리티 분야 소프트웨어 개발에 관심이 높은 지원자들의 많은 참여로 해당 부문에서의 개발 저변이 확대되길 바란다"고 전했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr