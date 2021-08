KB證 "ISA계좌 이용하면 스타벅스 쿠폰부터 스타일러까지 드려요"

[아시아경제 이민우 기자] KB증권이 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA)를 이용하는 고객에게 각종 상품권을 증정한다.

KB증권은 오는 10월29일까지 항목별 조건을 충족한 중개형 ISA 고객에게 스타벅스 아메리카노 쿠폰, 신세계 모바일 상품권 및 각종 가전기기 등 경품을 증정하는 행사를 진행한다고 10일 밝혔다.

‘중개형 ISA’는 국내 상장주식의 개별 종목 매매가 가능한 계좌다. 국내 주식에 투자해 손실이 발생한 경우, 다른 금융상품 운용 손익을 합산해서 손실상계가 적용되므로 절세가 가능하다. 순이익 200만원(서민형 가입자는 400만원)까지 비과세되며 초과금액에 대해서는 9.9% 저율분리과세 혜택을 누릴 수 있다.

우선 중개형 ISA 계좌 잔고 1원 이하 고객 중 행사 기간 내 100만원 이상 순입금시 스타벅스 아메리카노 쿠폰 1매를 지급한다. 중개형 ISA 계좌에서 주식, ETF, 펀드(MMF제외) 및 ELS(B)/DLS(B) 등 이벤트 대상 상품을 100만원 이상, 500만원 이상, 1000만원 이상 거래하고 잔고를 오는 10월29일까지 유지하면 각각 신세계 모바일 상품권 5000원, 1만원, 2만원을 지급한다.

KB자산운용, 미래에셋자산운용, 한국투자신탁운용, 삼성자산운용, 피델리티자산운용 5개 운용사에서 운용하는공모 주식형 펀드를 중개형 ISA 계좌에서 매수하는 고객에게 모바일 상품권도 지급한다. 100만원 이상, 500만원 이상, 1000만원 이상 거래시 각각 신세계 모바일 상품권 5000원, 1만원, 2만원을 제공한다. 순매수 금액 100만원 이상 고객 중 추첨을 통해 LG스타일러, LG미니공기청정기, 모바일 국민관광 상품권을 증정한다.

KB증권 중개형 ISA로 계좌 이전 후 잔고 유지고객에게도 모바일 상품권을 지급한다. 100만원 이상, 1000만원 이상, 2000만원 이상 계좌 이전시 각각 신세계 모바일 상품권 1만원, 2만원, 3만원을 제공한다. 이전 후 주식, ETF, 펀드(MMF제외) 및 ELS(B)/DLS(B) 등의 상품을 100만원 이상 매수하면 추첨을 통해 세라젬의료가전, 갤럭시 탭, LG미니공기청정기를 증정한다. 이 행사는 앞의 행사와 중복 수혜가 불가능하다.

올해 말까지 중개형 ISA 계좌를 개설한 고객에게 공모주 청약 우대 혜택도 제공한다. 청약일 기준으로 중개형 ISA 계좌에 전월말까지 100만원 이상 순납입 한 고객은 공모주 청약 우대(150%) 혜택을 받게 된다. 중개형 ISA 계좌 비대면 개설 시 중개형 ISA계좌의 온라인 국내주식 매매수수료 평생 혜택을 제공한다. 또한 증권정보 제공 구독 서비스 프라임클럽에 최초 가입시 3개월 무료다.

이홍구 KB증권 WM총괄본부장은 "주식, 상장지수펀드(ETF) 및 금융상품을 활용한 포트폴리오 투자로 절세 혜택을 극대화 할 수 있는 ‘중개형 ISA’에 좋은 상품과 서비스 제공을 통해 고객 자산관리에 도움이 되도록 노력하겠다"라고 말했다.

