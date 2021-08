[e공시 눈에띄네]코스피-9일

[아시아경제 지연진 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 까뮤이앤씨 = 보통주당 5원 현금 분기배당 결정

◆ 현대그린푸드 = 2분기 매출액 8596억원(전년동기대비 +9.4%), 영업이익 258억원(+17.55%)

◆ 효성ITX =정관 일부 변경을 위한 임시주주총회 9월15일 개최 결의

◆ 현대리바트 = 2분기 매출액 3530억원(전년동기대비 0%), 영업이익 50억원(-49.6%)

◆ KTis = 2분기 매출액 1132억원(전년동기대비 +1.3%), 영업이익 44억원(+18.8%)

◆ 대상 =265억원 상당의 흑륭강복식품집단유한공사 지분(32.87%) 취득

◆ CJ제일제당 = 2분기 매출액 6조3092억원(전년동기대비 +6.6%), 영업이익 4695억원(+22%)

◆ SK케미칼 = 2분기 연결 기준 매출액 4356억원(전년동기대비 +51.1%), 영업이익 861억원(387.9%)

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr