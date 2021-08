[아시아경제 박소연 기자] 네오위즈가 상한가를 기록했다.

네오위즈는 9일 오후 2시45분 기준 코스닥 시장에서 전일대비 8400원(30%) 오른 3만6400원에 거래되고 있다.

한편 네오위즈의 신작 PC MMORPG '블레스 언리쉬드 PC' 동시접속자 7만명을 돌파했다.

지난 7일 오전 1시 글로벌 PC게임 유통 플랫폼 '스팀'을 통해 서비스를 시작한 '블레스 언리쉬드'는 지난 8일 저녁 무렵 최고 동시접속자 7만 1577명을 기록했다. 서비스 초반 이용자 몰이에 성공한 모습이다.

