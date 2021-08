우리금융저축銀, 충북교육청과 '지역사회공헌' 업무협약

마스크 1.5만장·급식 등 지원



[아시아경제 김진호 기자] 우리금융지주 자회사 우리금융저축은행은 충북교육청과 함께 지역사회 취약 청소년 지원을 위한 업무협약을 체결했다고 9일 밝혔다.

협약은 코로나19 장기화에 따라 어려움을 겪고 있는 취약계층 청소년에 대한 지원을 강화하기 위해 마련됐다. 우리금융저축은행은 충청지역에 기반을 두고 있다.

우선 코로나19 상황을 고려해 지역 내 취약계층 청소년을 위해 마스크 1만5000장과 급식을 지원하기로 했다. 또 향후 추가적인 지원을 확대해 나갈 계획이다.

신명혁 우리금융저축은행 대표는 이날 협약식에서 “단순한 기부나 지원을 넘어 미래성장의 주춧돌이 될 청소년들의 어려움을 돕고 보다 실질적인 지원을 제공할 수 있도록 노력해 나갈 것”이라고 말했다.

