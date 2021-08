"여비서 두지 말라" 정철승에 "차별문화 조장" 일침 날린 멕시코 대사

[아시아경제 강주희 기자] 고(故) 박원순 전 서울시장 유족 측 정철승 변호사가 "여비서를 두지 말라"는 조언 글을 올린 것에 대해 주한 멕시코 대사가 "차별적 문화를 조장한다"며 공개적으로 비판 메시지를 내놓은 것이 뒤늦게 주목받고 있다.

브루노 피게로아 주한 멕시코 대사는 지난달 28일 자신의 트위터에 "'남자라면 여성 비서를 고용하지 마십시오!' 지난해 성추행 혐의 이후 고인이 된 박 전 시장 유족 변호사의 조언"이라며 "저는 이것이 차별적 문화를 더욱 조장할 따름이라 여긴다"고 지적했다.

피게로아 대사는 글과 함께 과거 한 행사에서 박 전 시장과 멕시코 전통 모자를 쓰고 찍은 사진 한 장을 공개했다. 그러면서 사람들에게 "(정 변호사 글에 대해) 어떻게 생각하느냐"고 물었다.

앞서 박 전 시장 유족 측 법률대리인인 정 변호사는 같은 달 23일 페이스북에 "대기업의 부사장인 친구의 사무실에 들렀는데 비서실에 여직원이 근무하고 있었다. 비서실에 여직원을 두지 말라고 조언해줬다"는 글을 올려 '펜스룰 논란'을 일으켰다.

'펜스룰'이란 마이크 펜스 전 미국 부통령이 지난 2002년 한 인터뷰에서 "아내가 아닌 여성과 절대로 단둘이 식사하지 않는다"고 밝힌 데서 유래한 용어다. 이는 사적인 자리에서 여성과 불필요한 만남을 갖지 않는다는 의미이나, 현재는 여성을 공적인 업무에서 배제함으로써 불미스러운 일을 사전 차단한다는 의미로 널리 사용되고 있다.

일각에선 펜스룰에 대해 성폭력을 차단하기 위해 여성을 아예 배제하는 미성숙한 대응, 성폭력의 책임을 여성에게만 안기는 것이라고 비판한다. 결국 여성에 대한 고용이 줄어드는 등 차별로 이어지게 될 것이라는 지적도 있다.

정 변호사는 자신의 발언을 두고 '펜스룰 논란'이 일자 재차 글을 올려 "며칠 전 포스팅했던 글을 링크해 욕하고 비난하는 이들이 있다"라며 "주로 20·30대들인데, 여성들이야 내 포스팅이 기분 나쁠 수 있겠지만 남성들이 그러는 것을 보면 뭐랄까…. 사기 안 당해본 멍청한 사람들이 사기 피해자들을 비웃는 경향이 있는데 그런 느낌이 든다"고 했다.

그러면서 "뭔가 모자라 보이는 녀석들의 반응이 격하다"라며 "나는 혐오를 혐오하지만, (비판하는 남성은) 혐오스러운 녀석들이다. 아니 불쌍한 녀석들인가?"라고 덧붙였다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr