폭염·거리두기·고공 물가에 7월 간편식 판매 6배 증가

물가 천정부지, 식재료값보다 간편식이 더 저렴

'집콕 생활' 장기화…밀키트 매출 300% 늘어

[아시아경제 임혜선 기자]가정간편식(HMR) 판매가 더 늘고 있다. 폭염과 거리두기 강화로 '집콕'생활이 장기화되고 있는데다 물가가 천정부지로 치솟고 있어 식재료값보다 간편식 가격 더 저렴해졌기 때문이다.

9일 관련업계에 따르면 지(G)마켓에서 최근 한 달(7월4일~8월3일) 동안 관련 상품 판매가 전년 동기 대비 최대 6배 이상 급증했다. 요리에 필요한 재료가 들어있는 밀키트 판매는 전년동기대비 360% 늘었다. ‘프레시지 밀푀유나베’는 브랜드 론칭 이래 꾸준한 인기를 끌고 있는 제품이다.

별도의 조리과정이 필요 없는 식품의 수요가 증가했다. 간단한 식사로 제격인 컵밥·덮밥과 시리얼이 각각 104%, 27%씩 판매 신장했다. CJ제일제당이 최근 내놓은 즉석 영양 솥밥인 햇반솥반은 출시 한 달 만에 누적 판매개수 약 30만 개를 넘어섰다. 통조림류 중에서는 반찬 통조림이 8% 올랐다.

보관과 조리가 용이한 냉동·간편조리식품도 주목 받고 있다. 가볍게 즐길 수 있는 샐러드와 또띠야·월남쌈 판매량이 각 43%, 33%씩 상승했다. 샐러드에 곁들여 먹기 좋은 샐러드드레싱(16%) 판매도 함께 증가했다. 피자(10%)와 카레·짜장(22%)도 증가세를 보였다.

과자, 빵 등 집에서 간편하게 즐길 수 있는 간식류도 인기다. 원물간식(520%) 판매량이 큰 폭으로 상승했으며, 아이스크림은 4% 증가한 것으로 집계됐다. 건과일 중에서는 건무화과·편강(119%), 건바나나(26%)가 오름세를 보였다. 찹쌀·두텁떡(11%), 한과·전통과자세트(19%) 등 전통 간식의 판매도 신장했다. 건강을 생각한 포도즙(14%), 호박즙(4%), 사과즙(45%) 수요도 늘었다.

G마켓 관계자는 “집에서 식사를 챙겨 먹는 사람이 증가하면서 조리 시간이 짧고 부담 없이 먹을 수 있는 제품들이 인기를 얻고 있다”라며 “최근 거리두기가 강화된 만큼 각종 간편식품들의 판매량이 계속해서 증가할 것으로 보인다”고 설명했다.

식품업계에서는 올해도 가정간편식 시장이 성장할 것으로 내다봤다. 한국농촌경제연구원에 따르면 가정간편식 시장 규모는 2019년 4조2000억원에서 올해 7조원으로 증가할 것으로 전망된다.

