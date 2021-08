'다이빙 간판' 우하람·김영택, 10m 플랫폼 결승 진출 좌절

[아시아경제 김혜민 기자] 한국 다이빙의 간판인 우하람(23·국민체육진흥공단)과 기대주 김영택(20·제주도청)이 올림픽 10m 플랫폼에서 결승 진출에 실패했다.

우하람은 7일 오전 일본 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2020 도쿄올림픽 다이빙 남자 10m 플랫폼 준결승에서 6차 시기 합계 374.50점을 받아 18명 중 16위를 차지했다. 올림픽에 처음 출전한 김영택은 374.90점을 받아 15위에 자리했다.

이로써 둘은 상위 12명이 겨루는 결승 진출이 무산됐다.

우하람은 전날 열린 예산에서 6차 시기 합계 427.25점을 받아 출전선수 29명 중 7위를 차지, 결승 진출 기대감을 키웠다. 그는 2016년 리우데자네이루 올림픽에서 당시 한국 다이빙 역사상 전 종목을 통틀어 처음 결승까지 올라 11위를 차지한 바 있다. 지난 3일 열린 도쿄올림픽 대회 3m 스프링보드 결승에서는 4위를 차지했다. 이는 한국 다이빙 역사상 올림픽 최고 성적이다.

김영택은 예산에서 366.80점으로 커트라인인 18위를 차지하고 준결승에 진출했다.

