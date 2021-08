[아시아경제 구은모 기자] 최창국 LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 14,600 전일대비 150 등락률 -1.02% 거래량 1,527,035 전일가 14,750 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 [컨콜]LG유플러스, “하반기 ARPU, 신규 단말 출시로 개선될 것”[컨콜]LG유플러스, “하반기 마케팅비, 신규 플래그십 단말 출시 불구 크지 않을 것”LG유플러스, 2분기 영업익 2684억...전년비 12% 증가 close 미디어콘텐츠사업그룹장은 6일 오후 진행된 2021년 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 디즈니플러스와의 협상 진행상황을 묻는 질문에 대해 “디즈니와는 양사가 긍정적으로 협상 중에 있지만 확정된 것은 없다”고 답변했다.

그러면서 “디즈니가 요구하고 있는 고객 편의성 측면에서 LG유플러스의 안드로이드 기반 IPTV 셋톱이 가진 장점, 20~30대 1·2인 가구 타겟에 집중하고 있는 점, 해외 회사와 마케팅 협업을 통한 성공사례 등이 좋은 평가를 받고 있다”고 설명했다.

