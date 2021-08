[위클리中企]템퍼·프로젝트슬립·밀워키

[아시아경제 김종화 기자] 프리미엄 매트리스 템퍼는 6일부터 오는 16일까지 11일 동안 '2021 템퍼 아울렛 슈퍼 세일'을 진행한다. 수면전문브랜드 프로젝트슬립은 크라우드 펀딩 플랫폼 와디즈를 통해 조립식 침대 프레임 '블럭프레임'의 2차 펀딩 소식을 알렸고, 프리미엄 전동공구 브랜드 밀워키는 '쿨링 공구' 3종을 소개했다.

템퍼, '2021 아울렛 슈퍼 세일' 진행

프리미엄 매트리스 템퍼는 지난 6일부터 오는 16일까지 11일간 '2021 템퍼 아울렛 슈퍼 세일'을 진행한다고 밝혔다.

템퍼 아울렛 슈퍼 세일은 아울렛 3사인 롯데, 현대, 신세계에 입점한 전국 22곳의 템퍼 매장에서 진행하며, 주요 제품 할인부터 특별한 사은품 혜택까지 만나볼 수 있다.

템퍼 매트리스·베개·프레임 등 템퍼 전 제품을 20% 할인 판매하고, 일부 품목은 최대 50% 할인된 금액에 판매한다. 또, 아울렛 매장에서만 만나볼 수 있는 기존 컬렉션의 19㎝ 매트리스 업그레이드 버전인 프리마19 매트리스와 오리지날 디럭스22 등은 35% 할인하며, 프리마19 매트리스와 엘리먼트 모션베드, 디럭스22 매트리스와 라이프스타일 모션베드에 헤드보드까지 세트로 구매 시 총 금액에서 35% 할인을 적용 받을 수 있다.

특별 사은 혜택도 마련했다. SNS 상에서 일명 '꿀잠템'으로 불리는 템퍼 기능성 베개를 3개 구매하는 고객에게는 베개 1개를 무료 증정하고, 템퍼 매트리스 구매 고객에게는 밀레니엄 베개와 헬라 베개 커버를 덤으로 증정한다. 매트리스와 프레임을 세트로 구매하는 경우, 방수커버와 헬라 매트리스 커버를 선물로 제공한다.

템퍼코리아 마케팅 담당자는 "여름의 끝자락과 가을의 문턱에 들어서며 침실에 변화를 주고 싶어하는 많은 분들이 이번 템퍼 아울렛 슈퍼 세일로 알찬 혜택의 행운을 얻어 가시길 바란다"고 전했다.

프로젝트슬립, 침대 프레임 '블럭프레임' 2차 펀딩

수면전문브랜드 프로젝트슬립이 크라우드 펀딩 플랫폼 와디즈를 통해 조립식 침대 프레임 '블럭프레임'의 2차 펀딩을 진행한다고 밝혔다. 이번 펀딩은 다음달 6일까지 서포터를 모집할 예정이다.

프로젝트슬립은 지난 1차 블럭프레임 펀딩에서 1000만원을 넘는 목표 펀딩액을 달성하며 펀딩을 성료시킨 바 있다.

블럭프레임은 조립식 블록 장난감에서 영감을 받아 간단하면서도 안정적으로 침대깔판을 조립할 수 있게 설계된 제품이다. 온도와 습도에 쉽게 영향받지 않는 강화 플라스틱 소재를 적용해 내구성이 강하고 사용하는 동안 접합부가 변형될 걱정이 없다.

통깔판 대신 갈빗대로 구성된 받침 구조는 통풍을 원활하게 해 곰팡이와 습기로부터 매트리스를 보호한다. 고급 패브릭 소파 원단으로 직조된 프레임 커버 역시 세탁 및 교체가 가능해 위생적으로 침구를 관리할 수 있다.

높이를 조절할 수 있다는 점도 특징적이다. 허리와 무릎에 통증이 있다면 다리 부품을 조립해 움직임의 반경을 줄이는 높은 침대로 쓸 수 있다. 반면 여유로운 공간을 확보하고 싶거나 아이가 있어 낮은 침대를 선호한다면 프레임 다리를 제외하고 저상형 침대로 활용할 수 있다.

프로젝트슬립 관계자는 "블럭프레임은 세계적인 5성급 호텔 침대 전문가와 함께 설계하고 디자인한 결과물"이라면서 "슈퍼 싱글 침대 프레임 혹은 퀸 침대 프레임을 찾는 분들께 프로젝트슬립의 블럭프레임을 자신 있게 추천해 드린다"고 말했다.

밀워키, 무더운 작업 현장에 시원함 선사하는 '쿨링 공구' 3종 소개

무더운 날씨에 장시간 노출되는 현장 근로자들은 업무 이후에도 현기증과 두통에 시달리는 것이 다반사다. 질병관리청에 따르면 최근 무더위가 시작된 이래(7월 28일 기준)로 온열 질환 환자는 869명으로 집계됐으며, 이는 전년대비 2.4배 증가한 수치다. 사망자는 12명으로 최근 3년간 가장 많았다.

이처럼 작업 현장에서 더위라는 위험에 노출된 작업자들을 위해 프리미엄 전동공구 브랜드 밀워키는 시원함을 선사하는 '쿨링 공구' 3종을 소개한다.

'M18 충전 선풍기'는 밀워키의 M18(18V) 배터리로 운용되는 무선 선풍기로 5.0Ah 배터리 장착 시 저전력 모드로 최대 17시간 작동이 가능하다. 속도는 3단계로 설정할 수 있으며, 최대 476㎥ 풍량으로 12m 거리까지 도달 가능하다. 또 벽면에 선풍기 부착이 가능한 4개 걸이용 구멍과 이동성을 극대화한 콤팩트 디자인은 현장의 다양한 상황을 고려해 사용자에게 편리함을 제공한다.

한여름 무더운 현장에서 내용물을 차가운 온도 그대로 보관할 수 있는 '팩아웃 15L 콤팩트 쿨러'는 험한 외부 환경에 노출되는 작업 현장에 최적인 제품이다. 이 제품은 내부의 온도를 최대 30시간가량 차갑게 유지할 수 있는 것은 물론 IP65 등급의 방진방수 성능으로 쿨러 내부는 물이 새지 않게 방지하고 외부는 먼지와 습기 등 다양한 상황에서 내용물을 보호할 수 있다. 또 폴리머 재질을 사용해 외부 충격에도 파손될 위험이 적을 정도로 내구성이 강하다. 콤팩트 쿨러는 밀워키 맞춤형 공구함 '팩아웃 시스템' 제품 모두와 호환된다.

'팩아웃 소프트 아이스박스'는 일반 아이스박스 대비 2배 강력한 보냉력으로 최대 24시간 동안 내용물을 차갑게 유지할 수 있다. 또 충격 저항성이 높은 폴리머 베이스를 채택해 바닥 면에 물, 마모, 충격 등 현장의 다양한 상황으로부터 내용물 보호가 가능하며 누출 방지 라이너로 구성된 내부 디자인은 물이 녹아 가방면이 새거나 젖는 것을 방지한다. 아울러 앞면과 양 옆면에 구성된 주머니와 줄자 클립 및 병따개 장착 등을 통해 사용자의 편의성을 한층 강화했다. 소프트 아이스박스는 밀워키 맞춤형 공구함 '팩아웃 시스템' 제품 모두와 호환된다.

밀워키코리아 관계자는 "유난히 무더운 이번 폭염에 노출된 현장의 작업자들을 위해 이번 제품을 준비하게 됐다"면서 "여름철 무더위를 식혀줄 밀워키의 제품들로 현장에서 발생할 수 있는 안전사고를 미연에 방지할 수 있길 바란다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr