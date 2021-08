[아시아경제 구은모 기자] 이상원 LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 14,600 전일대비 150 등락률 -1.02% 거래량 1,527,035 전일가 14,750 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 [컨콜]LG유플러스, “디즈니와 긍정적 협상 중… 확정은 아직”[컨콜]LG유플러스, “하반기 마케팅비, 신규 플래그십 단말 출시 불구 크지 않을 것”LG유플러스, 2분기 영업익 2684억...전년비 12% 증가 close 컨슈머사업혁신그룹장은 6일 오후 진행된 2021년 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 가입자당평균매출(ARPU) 성장률이 높지 않은 이유에 대해 묻는 질문에 대해 “신규 플래그십 단말의 공백 등으로 ARPU 상승 폭이 다소 미흡했지만 상반기 출시된 ‘U+투게더’ 결합 요금제의 가입 비중이 증가하는 등 고가 요금제 비중이 늘고 있고, 전년 동기 대비 ARPU도 3분기 연속 상승하는 추세”라며 “하반기 출시 예정인 삼성과 애플의 플래그십 단말 출시에 따라 ARPU는 개선될 것으로 기대한다”고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr