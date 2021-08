캐롯손보, '인슈어테크' 관심…130여개 해외 매체 소개

[아시아경제 오현길 기자] 캐롯손해보험이 동남아시아와 북미와 유럽 주요 언론과 전문 매체로 부터 많은 관심을 받고 있다.

6일 캐롯손보에 따르면 캐롯손보는 블룸버그 비즈니스와 야후 파이낸스을 비롯해 올 하반기에만 130여개의 해외 주요 매체에 소개됐다. 인슈어테크 기업으로서 디지털 기술과 사업 성과, 유상증자 등에 대한 소식이 중점적으로 다뤄졌다.

전통적인 보험산업에 기술이 접목된 인슈어테크 분야에 있어 혁신적인 서비스를 내놓고, 각 국 자동차보험 중 캐롯 퍼마일자동차보험의 성장세가 가파른 점 등에서 긍정적인 평가를 받고 있다.

캐롯손보 관계자는 "보험과 IT가 결합된 인슈어테크 분야가 세계적으로 많은 관심을 끌고 있다"며 "주요 성과와 인슈어테크 업계에 인사이트를 줄 수 있는 자사 콘텐츠를 적극적으로 알려나갈 것"이라고 말했다.

