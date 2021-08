롯데제과, 건강과 환경을 생각한 식물성 빵 ‘브이 브레드’ 출시

[아시아경제 이승진 기자] 롯데제과가 식물성 소재를 100% 사용한 식물성 빵 ‘V-Bread(브이-브레드)’ 브랜드를 선보인다고 6일 밝혔다.

롯데제과의 ‘V-Bread’는 최근 MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 중심으로 건강과 환경을 생각하는 식문화가 확산되는 점과 식사 대용 빵으로 식물성 원료를 찾는 소비자를 위해 개발된 브랜드다. ‘V-Bread’에는 우유, 버터, 달걀 등 동물성 재료가 들어가지 않는 대신 식물성 원료를 사용해 맛이 담백하다. 또 식이섬유 및 단백질이 함유돼 있어 건강을 생각하는 소비자에게 인기를 얻을 것으로 기대된다.

롯데제과의 ‘V-Bread’ 브랜드는 ‘건강한 식탁’, ‘건강한 식탐’이라는 2가지의 콘셉트로 운영될 예정으로, 향후 콘셉트에 맞게 총 4종의 신제품을 출시될 계획이다. ‘건강한 식탁’은 식사 대용 제품인 ‘포카치아 식빵’과 '미니 오트 식빵' 2종으로 구성된다. ‘건강한 식탐’은 제품의 맛을 강조한 간식용 제품으로, ‘피넛머핀’과 ‘라이스 브라우니’ 2종이다.

이 중 신제품 ‘포카치아 식빵’과 ‘피넛머핀’ 2종은 롯데제과 공식 온라인몰 ‘롯데스위트몰’ 등 온라인 채널을 통해 먼저 선보일 계획이다. 롯데제과는 향후 오프라인 채널로 판매채널을 확대할 예정이다.

롯데제과는 ‘V-Bread’의 론칭을 통해 양산빵 시장에도 누구나 손쉽게 식물성 빵을 즐길 수 있도록 판매채널을 지속적으로 확대하는 등 다양한 마케팅 활동을 전개해 나갈 계획이다.

