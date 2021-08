[아시아경제 김형민 기자] 'NBA 스타 군단' 미국 남자농구대표팀이 2020 도쿄올림픽 결승에 선착했다.

미국은 5일 일본 사이타마 슈퍼아레나에서 열린 도쿄올림픽 남자농구 준결승에서 호주를 97-78, 19점차로 꺾고 결승에 올랐다.

대표팀 간판 케빈 듀란트가 23득점 9리바운드로 맹활약했다. 데빈 부커도 20득점을 책임지며 힘을 보탰다.

미국은 같은날 저녁에 펼쳐지는 슬로베니아-프랑스 간 4강전 승자와 오는 7일 우승을 다툰다.

미국은 2008년 베이징, 2012년 런던, 2016년 리우데자네이루에 이어 4회 연속 금메달을 목표로 하고 있다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr