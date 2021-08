키움운용, ‘TDF 2050’ 시리즈 출시

[아시아경제 이민지 기자] 키움투자자산운용은 MZ세대의 노후준비를 위한 ‘키움 키워드림 TDF 2050’ 시리즈를 신규 출시했다고 5일 밝혔다.

MZ세대는 최근 경제활동의 주축 세대로 부상하고 있을뿐 아니라 재테크에 대한 관심이 매우 높다. 재무 목표의 최우선순위도 주택 구입 재원 마련 다음으로 은퇴자산 축적이 차지할 만큼 은퇴자산의 중요성을 크게 인식하고 있다.

‘키움 키워드림 TDF 2050’은 이러한 MZ세대의 은퇴자산 마련을 위해 2050년을 은퇴시점(Target Date)으로 설정한 최적의 자산배분 비율로 포트폴리오를 구성하여 운용할 계획이다. 초기 비율은 성장자산(주식 등) 80%, 안전자산(채권 등) 20%로 현시점에서 성장자산을 최대한도로 투자하여 운용한다.

‘키움 키워드림 TDF’는 전세계 ETF와 인덱스 펀드 등에 주로 투자하는 패시브 전략을 구사한다. 투자기간이 긴 ‘2050 시리즈’의 경우 비용절감 누적효과가 장기성과에 기여하는 부분이 커서 특히나 유리하다.

해외 자문 또는 위탁운용 계약이 있는 TDF와는 달리 특정 운용사의 상품으로 구성된 포트폴리오에 대한 제약이 없어 비용과 수익 측면에서 우수한 전세계 펀드들을 선별하여 편입할 수 있다는 장점이 있다.

민주영 키움투자자산운용 퇴직연금 이사는 “이미 미국 401k(우리나라의 DC형 계좌에 해당)에서는 20대 가입자가 연금 자산의 50% 가량을 TDF에 투자한다”며 “한국에서도 TDF가 MZ세대의 노후준비를 위한 최적의 투자솔루션으로 자리잡을 수 있도록 노력하겠다.”고 말했다.

키움투자자산운용은 앞으로도 지속적인 TDF 라인업 추가를 통해 전생애적인 관점에서 연금투자솔루션을 제공할 방침이다. ‘키움 키워드림 TDF 2050’는 현재 대신증권, 우리은행, 키움증권, 하나은행에서 가입할 수 있으며 판매사를 계속 확대해 나갈 계획이다.

