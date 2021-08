[아시아경제 공병선 기자] 디아이 디아이 003160 | 코스피 증권정보 현재가 9,720 전일대비 640 등락률 +7.05% 거래량 3,355,890 전일가 9,080 2021.08.05 13:29 장중(20분지연) 관련기사 코스피 상승세 지속.. 삼성전자 1.52%↑디아이, 삼성전자에 286억원 규모 반도체 검사장비 공급디아이, 삼성전자에 316억 규모 반도체 검사장비 공급 close 는 올해 2분기 영업이익이 113억원으로 전년 동기 대비 81.74% 증가했다고 5일 공시했다.

매출은 805억원으로 전년 동기 대비 67.14% 늘었다. 당기순이익은 89억원으로 같은 기간 10.58% 증가했다.

