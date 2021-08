교육부, 2학기 학사 운영 방안 9일 발표…전면등교 여부 관심

[아시아경제 이관주 기자] 전면등교 여부 등 2학기 학사 운영 방안이 다음주에 발표될 전망이다.

교육부는 4일 "2학기 학사 운영 방안 관련 내용을 종합적으로 검토한 후 오는 9일 발표할 예정"이라고 밝혔다.

교육부는 앞서 6월 2학기 개학과 동시에 '사회적 거리두기' 2단계까지는 전면등교를 시행하겠다고 밝힌 바 있다. 하지만 코로나19 4차 대유행이 지속되면서 여름방학에 들어간 학교가 개학하는 이번 달 셋째·넷째 주에도 수도권 등 다수 지역의 거리두기 4단계가 유지될 가능성이 커지면서 전면등교 여부가 불투명해졌다.

현행 거리두기 단계에서는 전국 하루 확진자가 1000명 미만인 2단계까지는 전면등교가 가능하다. 그러나 1000명 이상 2000명 미만인 3단계에서는 초등 3∼6학년은 4분의 3 이내, 중학교는 3분의 1 내지 3분의 2, 고등학교는 3분의 2 수준의 밀집도를 준수해야 한다. 전국 하루 확진자가 2000명 이상인 4단계에서는 전면 원격 수업으로 전환해야 한다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr