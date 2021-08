줄잇는 M&A, 시장엔 약일까 독일까

이마트, 스타벅스코리아 지분 인수

넷마블은 스핀엑스 인수

이마트·에스엠 강세, 게임주 약세…주가에 미치는 영향 제각각

[아시아경제 송화정 기자]기업간 인수합병(M&A)은 약일까, 독일까. 최근 발표된 대형 M&A에 대한 시장의 반응이 엇갈리고 있다.

4일 오전 9시20분 기준 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 173,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 111,581 전일가 173,000 2021.08.04 11:21 장중(20분지연) 관련기사 이마트·SSG닷컴, '언택트 추석 사전예약 판매'…최대 40% 할인외국인, 2주 연속 '팔자'…2조원 넘게 순매도이마트, 성수동 본사 매각작업 착수 … "전략적 자산 재배치" close 는 전일 대비 1000원(0.58%) 오른 17만4000원에 거래되며 3일째 강세를 나타냈다. 지난 주 단 하루만 빼고 모두 강세를 보였고 이번 주 들어서도 상승세가 이어지고 있다.

이마트의 이 같은 강세는 스타벅스커피코리아의 지분 추가 인수 발표 이후부터다. 이마트는 지난달 27일 안정적 경영권 확보를 위해 스타벅스커피코리아의 지분 17.5%를 추가 취득하기로 결정했다고 공시했다. 취득 후 지분율은 67.5%다.

시장에서는 이마트의 추가 지분 인수로 실적 개선 효과 등을 기대했다. 박신애 KB증권 연구원은 "스타벅스커피코리아는 4분기부터 연결 대상 종속기업에 포함될 것으로 예상되며 이마트 연결 손익계산서에 미치는 영향은 매출액 10% 증가, 영업이익 50% 증가, 순이익 7% 증가"라고 분석했다. 스타벅스커피코리아는 지난해 매출액 1조9284억원, 영업이익 1644억원을 기록했으며 현재 1500여개의 매장을 보유하고 있다. 지난 5년간 매출액과 영업이익 연평균 성장률은 각각 20%, 28%에 달했다. 일각에서는 스타벅스커피코리아의 상장 가능성도 점치고 있다.

모바일 소셜 카지노 게임사 스핀엑스를 인수한 넷마블 넷마블 251270 | 코스피 증권정보 현재가 136,500 전일대비 2,000 등락률 +1.49% 거래량 180,738 전일가 134,500 2021.08.04 11:21 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]넷마블, 스핀엑스 인수에 강세[클릭 e종목]"넷마블, 스핀엑스 인수 글로벌 매출 확대에 긍정적"[e공시 눈에 띄네] 코스피-2일 close 주가는 최근 3일간 약세를 나타냈다. 넷마블은 지난 2일 스핀엑스의 지분 100%를 21억9000만달러(약 2조5000억원)에 인수하기로 결정했다고 밝혔다. 증권가에서는 스핀엑스 인수를 긍정적으로 평가했다. 안재민 NH투자증권 연구원은 "넷마블의 스핀엑스 인수는 소셜 카지노 시장에서의 영향력 확대, 게임 포트폴리오 다각화, 안정적인 캐시플로우 확보 및 글로벌 매출 비중 확대 측면에서 긍정적"이라고 말했다. 다만 현실은 달랐다. 중국발 게임주 악재에 발표 다음날 하락마감했다.

최대주주 지분 매각설로 에스엠 에스엠 041510 | 코스닥 증권정보 현재가 70,500 전일대비 7,800 등락률 +12.44% 거래량 2,903,157 전일가 62,700 2021.08.04 11:21 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “에스엠, 견고한 아티스트 라인업”[클릭 e종목]"에스엠, 내년까지 실적 개선세 뚜렷...목표가 67%↑"'조정장세' 어닝 서프라이즈 가능성 높은 종목은…"실적은 주가 배신하지 않는다" close 은 이날 3%대 강세를 보이고 있다. 3일 연속 상승세다. 자회사인 SM C&C SM C&C 048550 | 코스닥 증권정보 현재가 6,140 전일대비 1,195 등락률 +24.17% 거래량 76,251,837 전일가 4,945 2021.08.04 11:21 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정[특징주]키이스트, SM M&A로 몰리는 자금…미디어·플랫폼 시너지로 성장 기대 임상3상승인! 진원생명과학 넘어설 “초대형” 바이오株! close 의 경우 전일 상한가를 기록한 데 이어 이날도 15% 넘는 급등세를 보이고 있다. 최대주주인 이수만 총괄 프로듀서의 지분 매각과 관련해 카카오엔터테인먼트, 하이브 하이브 352820 | 코스피 증권정보 현재가 295,500 전일대비 4,000 등락률 +1.37% 거래량 70,361 전일가 291,500 2021.08.04 11:21 장중(20분지연) 관련기사 국민연금, BTS 초기투자 2500억원 대박[e공시 눈에 띄네] 코스피-16일‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close , CJ CJ 001040 | 코스피 증권정보 현재가 102,000 전일대비 2,900 등락률 +2.93% 거래량 31,613 전일가 99,100 2021.08.04 11:21 장중(20분지연) 관련기사 글로벌 500대 기업, 韓 15개…삼성전자 15위전경련, 하반기 미국에 ESG 투자사절단 파견"어김없는 공격 투자"…기업인 사면의 경제효과 재조명 close 등의 인수전 참여 소식이 주가 상승으로 이어졌다.

반면 휴젤 휴젤 145020 | 코스닥 증권정보 현재가 237,000 전일대비 600 등락률 +0.25% 거래량 9,994 전일가 236,400 2021.08.04 11:21 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"휴젤, 매각 이슈보다 실적 성장에 주목해야…목표가↑"[클릭 e종목] "휴젤 인수 불확실성 덜어낸 신세계…저평가 매력 부각"[e공시 눈에 띄네] 코스피-16일 close 은 주요 기업들이 발을 빼면서 주가도 약세다. 휴젤은 지난달 21일 장중 27만9500원까지 오르며 52주 신고가를 기록했으나 전일 주가는 23만6400원으로 마감, 고가 대비 15% 넘게 빠졌다. 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 273,000 전일대비 5,000 등락률 +1.87% 거래량 26,394 전일가 268,000 2021.08.04 11:21 장중(20분지연) 관련기사 이마트, 성수동 본사 매각작업 착수 … "전략적 자산 재배치"'경기 남부' 천만고객 상권에 모인 백화점 4파전[클릭 e종목] "휴젤 인수 불확실성 덜어낸 신세계…저평가 매력 부각" close 와 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 143,000 전일대비 500 등락률 -0.35% 거래량 142,953 전일가 143,500 2021.08.04 11:21 장중(20분지연) 관련기사 글로벌 500대 기업, 韓 15개…삼성전자 15위신성이엔지, 140억원 규모 시스템 실링 공사 수주외국인, 2주 연속 '팔자'…2조원 넘게 순매도 close 등이 참여하는 것으로 알려지며 주가가 큰 폭으로 올랐으나 이들이 모두 인수하지 않기로 결정하면서 주가에 영향을 미쳤다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr