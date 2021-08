"조건없는 대화 제안 유효"북한에 공넘긴 미국

[아시아경제 유인호 기자] 미국이 ‘조건 없는 북한과의 대화’라는 기존 입장을 재확인했다.

조 바이든 미국 행정부는 이달로 예정된 한미연합훈련과 관련해 우리 정부와의 협의를 통해 이뤄질 것임을 강조하면서 북한의 훈련 중단 압박에 대해서는 신경 쓰지 않는 모습이다.

미국 국무부는 3일(현지시간) 브리핑에서 "언제 어디서든 조건 없이 만나자는 대북 제안이 유효하다"고 밝혔다.

네드 프라이스 미 국무부 대변인은 대북 접촉 상황에 대한 질문을 받고 "여러분이 성 김 대북특별대표에게서 ‘언제 어디서나 조건 없이’라고 들었듯, 우리의 제안이 그대로라고 말하겠다"며 "(우리의) 접촉에 긍정적으로 반응하는 건 북한에 달려 있다"고 답했다.

프라이스 대변인은 미국이 남북의 대화를 지지하고 남북 간 통신선 복구를 환영한다는 기존 입장도 재확인했다. 이 같은 언급은 바이든 행정부의 실용적 대북 외교 전략을 재확인하며 공이 북한 쪽에 있다는 것을 강조한 것으로 풀이된다.

미국은 한미연합훈련에 대해서도 단호한 입장이다.

존 커비 국방부 대변인은 이날 브리핑에서 한미연합훈련 관련 질문에 "여러 차례 얘기했듯이 우린 한반도에서 적절한 훈련과 대비 태세를 갖추고 있고, 훈련과 태세에 관한 모든 결정은 동맹 한국과의 긴밀한 협의로 이뤄질 것"이라고 말했다.

그러면서 "일련의 위협에 직면한 한반도에서 적절하게 훈련되고 대비 태세를 갖추는 것에는 아무것도 바뀌지 않았다"고 답했다.

한국 정부가 미국에 훈련 중단을 요청했는지에 대한 추가 질문에는 "가상적인 얘긴 하지 않겠다"면서도 "그런 일은 일어나지 않았다"고 언급했다.

다만 우리 정부는 미국의 대북 전략을 지지하면서도 북한에 대해서는 신중한 입장을 보이고 있다.

전날 국회 정보위원회에서 박지원 국가정보원장이 "최근 남북 통신연락선 복원은 김정은 노동당 총비서의 요청에 따른 것"이라고 발언한 것과 관련, 통일부는 "어느 일방이 먼저 요청한 것이 아니다"라며 선을 그었다.

이는 북한과의 대화를 추진하는 우리 정부가 ‘조건 없는 북한과의 대화’라는 미국의 대북 외교전략 원칙을 의식한 것으로 해석된다.

통일부 고위 당직자는 "남북 통신연락선 복원은 양측이 서로 충분히 협의하고 합의한 결과"라고 말했다.

한편 미국 의회가 북한 등의 대륙간탄도미사일(ICBM) 위협에 대응하는 본토 방어 레이더의 하와이 배치 예산을 추가로 배정했다.

미국 상원 군사위원회는 최근 의결한 2022 회계연도 국방수권법안에 본토 방어 레이더 배치 계획 관련 예산 8500만달러(약 980억원)를 포함했다고 미국의 소리(VOA) 방송이 4일 보도했다.

