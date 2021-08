[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 발달 장애인이 실종 됐을 때, 조기에 발견할 수 있는 방법이 있다. 시계처럼 손목에 차면, 실시간으로 위치를 전송하는 '행복GPS'.

광주광역시 남구(구청장 김병내)는 광주에 주소지를 둔 발달 장애인을 대상으로 해당 기기 이용자를 모집 중이라고 3일 밝혔다.

신청은 기기 소진 전까지 발달장애인지원센터를 통해 접수하면 된다.

선정된 대상자는 2년 동안 통신비를 포함해 기기를 이용할 수 있다.

해당 기기는 모바일 앱으로 실시간 동선 위치를 전달하며, 위급한 상황이 발생했을 때 응급 버튼을 누르면 'SOS 호출 알람' 기능도 갖추고 있다.

