에스씨엠생명과학, 김석조 연구소장·이서종 이사 영입

[아시아경제 김지희 기자] 에스씨엠생명과학(SCM생명과학)은 2일 김석조 연구소장과 이서종 사업개발 담당 이사를 새로운 임원진으로 영입했다고 밝혔다.

김석조 연구소장은 미국 노스웨스턴 대학과 미시간 대학에서 대학 연구교수로 재직하며 류마티스 등 면역학 분야와 노화 분야에서 연구 성과를 발표했다. 이달 1일부터 에스씨엠생명과학 연구소장으로 합류해 항노화·섬유화증 관련 연구 개발을 이끌 예정이다. 특히 이 분야는 에스씨엠생명과학이 미래사업 분야로 관심을 갖고 있는 분야다.

이서종 이사는 한국노바티스에서 18년동안 근무한 바이오 분야 사업개발(BD) 전문가다. 이서종 이사는 지난달 1일부터 에스씨엠생명과학의 사업개발부 담당 이사로 합류했으며, 회사의 기술 수출 관련 업무를 총괄하게 된다.

김 연구소장은 “지난 10여년간 미국에서 습득한 다양한 연구경험 및 조직관리 경험을 발판으로 향후 세포치료제 시장을 선도할 에스씨엠생명과학의 줄기세포 치료기술을 바탕으로 노화 및 섬유화증 치료제 연구개발 역량을 강화하겠다"고 말했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr