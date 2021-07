크래프톤 공모가 49만8000원 확정… 공모액 4.3조 역대 2위

[아시아경제 조성필 기자] 상장을 앞둔 게임 업체 크래프톤이 공모가를 희망 범위(밴드) 상단인 49만8000원으로 확정했다.

크래프톤은 지난 27일 마감한 기관 수요예측 결과를 29일 공시했다. 공모가 기준 공모 금액은 4조3098억원이다. 공모 규모는 역대 최대인 2010년 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 76,700 전일대비 600 등락률 +0.79% 거래량 186,931 전일가 76,100 2021.07.29 15:30 장마감 관련기사 삼성생명, 네이버클라우드와 디지털 금융 혁신 손잡아'저축상품' 속여 판 종신보험…1000건 중 4건 불완전판매보험사 주담대 금리 일제히 상승…"은행 대신 몰리던 수요 줄 듯" close 의 4조8881억원에 이어 2위다. 예상 시가총액은 24조3512억원으로 게임주 1위 수준이다. 현재 게임 대장주인 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 841,000 전일대비 32,000 등락률 +3.96% 거래량 131,076 전일가 809,000 2021.07.29 15:30 장마감 관련기사 ETF 이끈 BBIG의 힘 ESG경영 외치지만…대기업 29%만 사내 위원회 설치외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…LG전자 사고 삼성전자 팔고 close 의 이날 시총 18조4633억원을 32%가량 웃돈다.

전체 공모 물량의 55%인 475만9826주 모집에 국내외 기관 621곳이 참여했다. 경쟁률은 243.15대 1을 기록했다. 크래프톤은 "수요예측에 국내 대형 기관 투자자와 해외 연기금을 포함한 장기 투자 성향 투자자들이 대거 참여했다"고 전했다.

