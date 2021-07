교원그룹, 사내 법무검토에 ‘인공지능 솔루션’ 도입

삼성SDS 브라이틱스 로우 기반 자사 환경에 맞춰 개발

불공정 계약 자동 검출 등으로 업무효율 향상 기대

[아시아경제 김희윤 기자] 교원그룹은 사내 법무검토에 인공지능(AI) 활용 검토시스템 ‘AI 법무솔루션’을 도입한다고 29일 밝혔다.

AI 법무솔루션은 데이터를 스스로 학습하는 머신러닝 기술을 적용해 계약서 등 법무 문서를 검토하는 스마트워크 시스템이다. 불공정한 계약내용 부분을 자동으로 검출하고 법무 검토를 통해 개선된 내용을 회사 표준으로 등록해 모니터링한다.

이 시스템은 삼성SDS의 브라이틱스 로우(Brightics Law)를 기반으로 교원그룹의 업무 환경에 맞게 개발됐다. 교원은 이 과정에서 그룹 표준계약서, 관련 법령, 및 자문의견서 등 7년간 축적한 법무 데이터를 솔루션에 학습시키고 반복 테스트 과정을 거쳐 AI 정확도를 높였다.

교원그룹은 AI 법무솔루션 도입으로 법무팀은 물론 계약서 검토를 의뢰하는 각 사업본부의 업무 효율성이 크게 개선될 것으로 기대하고 있다.

교원그룹 관계자는 “AI를 활용한 법무 검토로 빠르고 정확한 업무가 가능해진 동시에 기존 계약서 및 자문 내용 중 관련도 높은 사항을 쉽게 검색할 수 있어 업무 효율성이 향상됐다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr