김해시, 2024 전국체전 슬로건 시민 공모 받아

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 2024 전국체전 주 개최지 김해 슬로건을 공모한다고 29일 밝혔다.

2024년 제105회 전국체육대회와 제44회 전국장애인체육대회 주 개최지로서 성공적 대회 개최 기원과 대회 비전 공유를 위해서다.

슬로건은 김해의 성공 개최 의지 표명 문구, 김해의 자긍심을 높이는 상징적 문구, 성공적 대회 개최를 위한 김해시민 화합을 도모하는 문구 중 16자 이내(띄어쓰기 제외)이면 된다.

김해시민 누구나 참여 가능하며 1인당 1점만 출품할 수 있다.

공모는 8월 2일부터 9월 10일까지 시청 전국체전추진단으로 우편, 방문 또는 이메일로 제출하면 된다.

시는 1·2차 심사와 시민 선호도 조사를 통해 최우수상 1명(50만원), 우수상 1명(30만원), 장려상 2명(각 10만원) 등 총 4명을 선정해 시상할 계획이다.

공모에 관한 더욱 자세한 사항은 시청 홈페이지 공고문을 참고하면 된다.

김해시 관계자는 "슬로건을 시민 공모방식으로 선정함으로써 대회 준비 단계부터 시민과 소통하며 함께 만들어가는 성공 체전이 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr