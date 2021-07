"폭염이 왔다" 위니아딤채, 7월 에어컨 판매량 500% ↑

[아시아경제 정현진 기자] 위니아딤채 위니아딤채 071460 | 코스닥 증권정보 현재가 4,960 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,030 2021.07.29 07:54 장시작전(20분지연) 관련기사 위니아딤채, 백신보관용 '혈액냉동고' 국내 판매 돌입위니아딤채, 설치 간편한 '3인용 식기세척기' 출시위니아딤채, MZ세대 겨냥 둘레바람 에어컨 '아트 에디션' 출시 close 가 최근 폭염으로 이달 들어 '위니아 에어컨' 판매량이 1년 전에 비해 500% 가까이 증가했다고 29일 밝혔다.

위니아딤채는 지난 1일부터 27일까지 위니아 에어컨 판매량이 전년동기대비 496% 늘었다고 집계했다. 스탠드 에어컨은 317%, 벽걸이 에어컨은 666% 증가했다고 밝혔다. 상업용 중대형 에어컨 판매도 276% 증가했다.

위니아딤채는 올해 위니아 웨이브 에어컨과 위니아 창문형 에어컨, 위니아 둘레바람 아트 에디션 등을 출시한 바 있다. 이달 들어 무덥고 습한 날씨가 지속되면서 위니아 에어컨 판매량은 폭발적으로 증가하고 있다고 위니아딤채는 설명했다. 특히 스탠드 에어컨 17평형과 벽걸이 에어컨 결합상품인 멀티모델이 가장 큰 인기를 끌고 있으며 해가 갈수록 넓은 전용면적의 제품과 스탠드와 벽걸이 복합구성 모델에 대한 수요가 증가하고 있는 것으로 나타났다.

위니아 창문형 에어컨의 경우 최근 일주일 판매량이 이달 첫째 주 대비 258%를 기록, 큰 폭으로 증가했다. 위니아 창문형 에어컨은 실내기와 실외기 일체형 제품으로 전문 설치기사의 도움 없이도 원하는 공간에 설치할 수 있는 제품이다. 별도의 배관 설치가 필요 없으며 '자동 크린 건조 기능'도 적용된다.

위니아딤채 관계자는 "비가 적었지만 고온 다습한 장마가 이어지고 실내 활동이 잦아지면서 에어컨은 선택의 여지가 없는 필수품이 됐다"면서 "한낮 폭염 뿐만 아니라 열대야가 이어지는 다음달까지 에어컨 매출은 꾸준히 증가할 것으로 예상됨에 따라 제품 공급에 차질이 없도록 만반의 준비를 하고 있다"고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr