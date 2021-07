대전시, 도안초에 ‘임시선별검사소’ 설치·운영

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시는 29일 서구 도안초등학교 안에 코로나19 진단검사가 가능한 이동형 임시선별검사소를 설치·운영한다고 28일 밝혔다.

도안초에 마련될 임시선별검사소에선 이튿날(30일) 자가격리에서 해제될 1000여명이 코로나19 진단검사를 받게 될 예정이다.

임시선별검사소는 SQLab 의료인력 2명과 자체 행정요원 4명이 파견돼 검사를 주관하고 시에서 파견한 의료인력 2명과 자원봉사자 9명이 검사를 도울 예정이다.

또 대전서부경찰서에선 현장 내 질서유지를 지원한다.

임시선별검사소 운영시간은 오전 9시 30분부터 낮 12시, 오후 1시 30분부터 오후 6시까지다.

시는 검사 대상자의 안전과 이용편의를 위해 그룹별로 일정을 나눠 검사를 진행할 예정이며 검사결과는 30일 오전에 문자로 개별 통보한다.

이동한 시 보건복지국장은 “자가격리 해제 격리자를 대상으로 추가 확진자 발생을 차단하기 위해 선제 검사를 진행할 계획”이라며 “자가격리 해제 전 진단검사가 코로나 확산에 매우 중요한 역할을 하는 만큼 대상자는 반드시 선별진료소를 찾아 검사에 응해줄 것을 당부드린다고” 말했다.

