아이센스 2분기 매출 584억·영업익 111억… 전년 동기 11%↑, 31% 상승

[아시아경제 이춘희 기자] 아이센스 아이센스 099190 | 코스닥 증권정보 현재가 33,450 전일대비 1,350 등락률 +4.21% 거래량 777,002 전일가 32,100 2021.07.28 14:51 장중(20분지연) 관련기사 [시선집중 K바이오] '연속혈당측정기' 앞세운 아이센스, 차세대 신사업 가속아이센스, 1분기 영업이익 80억원…전년동기대비 6%↑[클릭 e종목]"아이센스, 연속혈당측정기 시장 진출하면 퀀텀 점프" close 가 올해 2분기 연결 기준 전년 동기 대비 11% 늘어난 584억원의 매출을 잠정 공시했다. 영업이익 역시 111억원으로 전년 동기 대비 31% 늘었다.

아이센스는 2021년 2분기 연결 기준 매출액 583억8000만원을 기록해 전년 동기 대비 10.7% 증가했다고 28일 잠정 공시했다. 같은 기간 영업이익은 110억5400만원으로 전년 동기 대비 31.2% 증가했고, 당기순이익 91억6400만원으로 27.4% 늘어났다.

이에 대해 회사 측은 국내 및 아시아의 혈당측정기 주문 호조와 미국 월마트 향 주문 증가 등 해외 매출 성장에 힘입어 호실적을 기록했다고 평가했다. 아이센스 관계자는 “코로나19로 인해 지난해 실적이 저조했던 아시아 지역의 매출 회복과 국내외 OEM/ODM 고객의 혈당측정기 주문량 증가에 따라 매출이 큰 폭으로 상승했다”라고 말했다.

아이센스는 앞서 올해 매출액 2250억원으로 지난해 2037억원 대비 10% 성장한 수준의 가이던스를 제시한 바 있다. 회사는 지난 1분기 매출액이 525억8000만원으로 전년 동기 대비 18% 증가했고 2분기 매출액도 11%가 성장한 만큼 무난한 목표달성이 무난할 것으로 예상하고 있다. 특히 2분기 영업이익은 경상개발비가 지속적으로 증가했으나 판매관리비의 효율적 비용 절감 노력으로 시장 컨센서스를 크게 상회하는 실적을 거뒀다는 설명이다.

아이센스 관계자는 “하반기에는 연속혈당측정기(CGM)의 연구자용 해외임상 비용이 예정돼 있으나 기존 사업부의 이익성장을 통해 해외 임상에 필요한 비용을 투자하는 구조”라며 “두 자릿수 성장률과 이익률을 꾸준히 지켜낼 것으로 기대된다”라고 전했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr