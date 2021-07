[컨콜]LG디스플레이 "LCD 판가 하락 시나리오, 충분히 대비하고 있다"

[아시아경제 우수연 기자] LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 23,050 전일대비 550 등락률 +2.44% 거래량 2,756,845 전일가 22,500 2021.07.28 10:50 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜]LG디스플레이 "내년 OLED 패널 1000만대 공급 체계 갖춰"[컨콜]LG디스플레이 "올해 감가상각비 내에서 투자 단행…ESG 투자 늘릴 것"[컨콜]LG디스플레이 "POLED 증설 검토 중" close 는 28일 올해 2분기 실적컨퍼런스콜에서 "LCD 판가 하락은 가능한 시나리오로 보고 대비하고 있다"며 "LCD TV 캐파를 절반으로 줄인채로 운영중이며 파주 P7 공장, 광저우 공장 등을 탄력적으로 운영하며 판가 하락을 고려해 긍정적 관점에서 수익성 확보를 꾀하겠다"고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr