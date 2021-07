이재명 "하천계곡 불법행위 강력 대응하라" 지시

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 휴가철을 맞아 하천ㆍ계곡 인근 일부 음식점과 숙박업소 등에서 발생하는 불법행위에 대해 강력 대응하라고 지시했다. 하천ㆍ계곡 불법 행위 정비사업은 이재명 지사의 최대 치적 사업 중 하나다.

이 지사는 27일 오후 열린 7월 경기도 확대간부회의에서 "많은 사람들이 경기도 계곡 정비 성과를 칭찬하고 어떻게 관리되고 있나 매우 관심이 높기 때문에 각별히 챙겨 달라"며 이 같이 주문했다.

이 지사는 이어 "여름 한 철 장사다 보니까 조금 위반한 건 괜찮겠지 쉽게 생각하는 경향이 있는 것 같다"면서 "처음 조금 위반하면 나중에 한 발짝 한 발짝씩 가서 결국 제자리로 가는 수가 있다. 아예 그런 생각이 전혀 들지 않도록 위반 행위에 대해서는 즉시 강력 조치해 달라"고 강조했다.

이번 조치는 최근 휴가철 성수기와 맞물려 하천ㆍ계곡 인근 일부 음식점과 숙박업소 등에서 불법행위 사례가 발생하고 있다는 일부 보도에 따른 것이다.

도는 이에 따라 도내 전역을 대상으로 하천ㆍ계곡 불법행위 긴급 실태 조사와 함께 적발된 불법시설물은 관련 법령에 따라 즉시 철거하고, 사법기관 고발 등을 추진하기로 했다.

또 불법행위가 재발하거나 장기간 방치한 경우 해당 시군 부단체장을 포함한 담당 공무원 전원을 감사하고 사안에 따라 징계처분하는 등 책임을 묻기로 했다.

아울러 현장 관리를 담당하는 계곡지킴이 등 하천감시원에 대해서도 필요시 해촉 등 강력 조치하기로 했다.

도는 2019년 6월부터 도내 25개 시군, 234개 하천ㆍ계곡에 걸쳐 무분별하게 난립해있던 불법시설물을 철거하고 편의시설을 정비하는 등 청정계곡을 도민에게 돌려주기 위한 노력을 기울여왔다.

도민의 관심과 인근 주민ㆍ상인들의 자발적인 참여와 협조로 사업 추진 1년여 만에 하천ㆍ계곡 주변 불법업소의 99.7%가 자진 철거했다. 도는 청정계곡 유지를 위해 현재 230여명의 계곡지킴이 등 하천감시원을 채용해 불법행위 재발 방지를 위한 단속 및 감시활동을 펼치고 있다.

도는 이외에도 휴가철 하천ㆍ계곡을 이용하는 도민 편의를 위해 '청정계곡 복원 신속대응반' 기능을 강화해 편의시설 정비와 홍보ㆍ안내 등도 실시한다.

